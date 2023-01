Sci alpino, risultati seconda manche slalom maschile Wengen 2023: impresa Kristoffersen, Sala e Vinatzer in top-10

I risultati e la classifica della seconda manche dello slalom maschile di Wengen, valido per la Coppa del mondo 2022/2023 di sci alpino. Sotto le condizioni proibitive imposte dalle copiosa nevicata, a vincere è uno strepitoso Henrik Kristoffersen, che con il tempo totale di 1:51.18 precede di venti centesimi lo svizzero Loic Meillard, che aveva vinto la prima manche, commettendo però qualche sbavatura nella seconda. Terzo Lucas Braathen, che aveva impressionato tutti con una prova monumentale, venendo poi scalzato dai due campioni. Buona la prova di Alex Vinatzer, che rispetto alla prima manche recupera qualche posizione nonostante qualche sbavatura e chiude decimo; stesso discorso per Tommaso Sala, che parte con la giusta aggressività per andare poi a perdere nella seconda parte di tracciato chiudendo nel complesso una buona prova, che vale l’ottava posizione. 20esimo Maurberger, 26esimo Razzoli.

RISULTATI SECONDA MANCHE (top-10)

Kristoffersen (NOR) 1:51.18 Meillard (SUI) +0.20 Braathen (NOR) +0.49 Strasser (GER) +1.49 McGrath (NOR) +1.72 Noel (FRA) +1.81 Schwarz (AUT) +1.86 Sala (ITA) +2.35 Zenhaeusern (SUI) +2.86 Vinatzer (ITA) +3.01

20. Maurberger (ITA) +4.42

26. Razzoli (ITA) +5.94