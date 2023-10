Barcellona, linea dura per la prevenzione degli infortuni: vietati padel e jogging

L’emergenza infortuni preoccupa il Barcellona. Al momento Xavi deve rinunciare a diversi giocatori, inclusi big come Robert Lewandowski, Frenkie de Jong e Jules Koundé. Anche per questo, spiega il quotidiano spagnolo AS, la società blaugrana ha deciso di inasprire non solo le misure di controllo e prevenzione degli infortuni, ma anche una serie di regole non scritte nello spogliatoio sulle attività extra campo. AS sottolinea che da contratto ai calciatori è fatto divieto di prendere parte ad attività rischiose come il paracadutismo o l’alpinismo. Ma non solo. Secondo il quotidiano, sono state limitate anche le attività sportive al di fuori della Ciutat Esportiva, come una partita di basket o di padel, o persino il jogging. Inoltre, è stato suggerito ai giocatori di evitare attività extra di forza fisica nelle palestre di casa. Dal club si sottolinea che il programma di lavoro di cui dispongono i tesserati è più che sufficiente per raggiungere gli obiettivi fisici. Una linea dura, con un focus sui dettagli, che il Barcellona spera possa portare il risultato sperato.