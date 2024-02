San Siro, Sala contro Barbara Berlusconi: “Ma che ne sa lei? Tutti possono parlare, ma dai!”

“Ma che ne sa Barbara Berlusconi? Tutti possono dire la loro ma che ne sa?”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha attaccato così l’ex ad del Milan, Barbara Berlusconi, che oggi ha parlato di una ristrutturazione inverosimile per lo stadio Meazza: “Lasciamo lavorare chi sa lavorare e che non é detto che sia io, nemmeno io posso essere in grado di fare una valutazione ma se adesso ognuno dice la sua. Ma dai!”.