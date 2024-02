Inter, tegola Frattesi: risentimento al retto femorale della coscia destra

Tegola Davide Frattesi in casa Inter. La capolista, reduce dalla vittoria dello scontro diretto e sempre più con le mani sullo scudetto, perde il suo centrocampista, non un titolare quest’anno ma pedina preziosa a partita in corso, per un certo periodo, anche se non è ancora noto quanto dovrà star fuori. Nel dettaglio, il giocatore si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: il responso parla di un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.