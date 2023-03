Fantacalcio, Fiorentina-Lecce: Gonzalez o Gallo, gol o autogol? La decisione

La Fiorentina passa in vantaggio al 25′ contro il Lecce al Franchi. E lo fa sugli sviluppi di un duello tra Nico Gonzalez e Antonino Gallo: la palla è carambolata in rete alle spalle di Falcone. Gol dell’attaccante viola o autorete del terzino? Nessun dubbio, lo stesso Gonzalez ha indicato ai compagni che si tratta di uno sfortunato autogol. Anche i replay non lasciano dubbi. La Lega Serie A ha giustamente assegnato autorete.