Running Stramilano 2023, risultati e classifica: trionfa il Kenya con Boi e Longari

È tutto keniano il podio maschile della 50esima edizione della Stramilano: ad aggiudicarsi l’oro è il 19enne debuttante Cosmas Mwangi Boi con un tempo di 59’40”, seguito da Isaac Kipkemboi Too (1h01’05”) e da Bernard Musau Wambua (1h04″57”). Va al Kenya anche il successo nella prova femminile, con Gladys Cherop Longari che chiude in 1h07’28”. Questione di centimetri nell’arrivo in volata sull’etipe Aberash Schilima Kebeda. Terzo posto per Anchinalu Dessie Genaneh. Prima tra le atlete italiana la vincitrice della scorsa edizione Giovanna Epis, al sesto posto con 1h12’01”.

ORDINE DI ARRIVO GARA MASCHILE

1. C. Boi (KEN) 0:59:39.21

2. I. Too (KEN) +1:24.97

3. B. Wambua (KEN) +1:29.57

4. E. Kipkorir (KEN) +2:28.32

5. P. Selvarolo (ITA) +3:14.48

ORDINE DI ARRIVO GARA FEMMINILE

1. G. Longari (KEN) 1:07:27.46

2. A. Kebeda (ETH) +0.5

3. A. Genaneh (ETH) +1.58

4. M. Michira (KEN) +1:11.82

5. A. Tegegn (ETH) +4:11.65