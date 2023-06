Sampdoria, ufficiale il controriscatto di Falcone dal Lecce

Nonostante il periodo abbastanza torrido vissuto per le vicende societarie, la Sampdoria ha deciso di contro riscattare il cartellino di Wladimiro Falcone dal Lecce. Il portiere dopo aver fatto benissimo in Puglia la stagione appena trascorsa, quindi, tornerà alla base, a Genova, in attesa di capire quale sarà il proprio futuro. Il Lecce punta sul suo ritorno.

Nel frattempo, come si capisce da un comunicato ufficiale della Sampdoria, Falcone ritorna ad essere doriano. Questo il comunicato: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione in essere con l’U.S. Lecce relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone. Il portiere tornerà dunque in blucerchiato a partire dal prossimo 1° luglio“.