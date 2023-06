Premier League, tifoso bandito per 4 anni: aveva offeso le vittime dell’Hillsborough

Un tifoso del Manchester United è stato bandito dagli stadi della Premier League per quattro anni per aver indossato una maglia durante la finale di FA Cup di questo mese con un riferimento offensivo al disastro dell’Hillsborough Stadium in cui morirono 97 tifosi del Liverpool. Apparso in tribunale, James White ridacchiando si è dichiarato colpevole di aver mostrato una scritta offensiva sulla sua maglia. L’uomo ha indossato una maglia del Manchester United con il numero ’97’ e la scritta ‘Not Enough’ sul retro, in occasione della finale di FA Cup allo stadio di Wembley il 3 giugno scorso vinta dal Manchester City per 2-1 contro lo United.