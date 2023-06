Beach soccer, Pisa sconfitto in finale: l’Euro Winners Cup 2023 è del Falfala

Non è andata come tutti speravamo la finale per aggiudicarsi la Euro Winners Cup 2023 ed il titolo di campione d’Europa di Beach Soccer. Messa di fronte alla formazione israeliana del Falfala, il Lenergy Pisa ha alzato bandiera bianca solo ai calci di rigore, ma con la consapevolezza di aver fatto tutto quello che era possibile fare e di aver ceduto solo al cospetto di una squadra che, in questa settimana, ha fatto un cammino pressoché perfetto. La partita vede il Pisa dominare spesso e volentieri gli avversari, ben due pali nel primo tempo e tre occasioni nitide con la palla uscita al fil di montante, un altro legno nel secondo tempo e la grande occasione per Jordan nelle battute finali. Dal dischetto sbaglia Camillo Augusto che anche in questo caso calcio a fil di palo spiazzando il portiere, ma la palla non entra ed esce di un soffio. Onore comunque alla squadra nerazzurra, seconda forza a livello continentale del Beach Soccer. Dall’esperienza in Portogallo si torna anche con la consapevolezza di aver fatto il massimo possibile e con l’orgoglio di aver rappresentato al meglio l’Italia. Il Lenergy Pisa torna a pensare al campionato perché, dopo una settimana di pausa, avrà uno scudetto da difendere e quanto fatto a Nazarè sarà certamente di ispirazione per proseguire nel migliore dei modi la stagione.