Formazioni ufficiali Monza-Sassuolo, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Monza e Sassuolo, sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Raffaele Palladino vuole continuare a stupire, magari provando a raggiungere anche la parte sinistra della classifica, ma di fronte si ritroverà un 11 che deve assolutamente cercare di portare a casa dei punti. La situazione in casa neroverde non è semplice e i pesanti infortuni occorsi a Consigli e Pinamonti nelle ultime due settimane non facilitano il compito di Dionisi. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MONZA-SASSUOLO

MONZA: Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo: Birindelli, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna

SASSUOLO: Pegolo; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traore; Berardi, Defrel, Laurienté.