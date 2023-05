Internazionali Roma 2023, primi allenamenti al Foro Italico: ecco Bouchard, Djokovic in campo l’8 maggio

Sale l’attesa a Roma per gli Internazionali BNL d’Italia 2023, che incendieranno il Foro Italico nelle prossime due settimane con tantissimi campioni attesi sui campi in terra rossa. Proprio in queste ore si sta rivelando il programma dei primi allenamenti, che potranno essere seguiti anche dal vivo. Ad aprire le danze sarà la canadese Eugenie Bouchard, attesa al Foro Italico nel pomeriggio di domani 4 marzo. L’ex top-10 sta cercando di risalire la classifica, dopo uno stop di oltre un anno e mezzo per infortunio.

Il 6 maggio invece è atteso a Roma Taylor Fritz, mentre il giorno dopo dovrebbe essere il giorno del bulgaro Grigor Dimitrov. L’8 maggio invece sarà uno dei giorni più attesi, perchè oltre all’ex campione Alexander Zverev sarà il giorno del primo allenamento di Novak Djokovic sui campi del Foro. Il serbo numero uno del mondo ha da sempre un rapporto speciale con l’Italia ed è pronto a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. I biglietti per le sessioni di allenamento e le qualificazioni sono ancora in vendita sulle piattaforme autorizzate.