Darderi-Gaston stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2023

Luciano Darderi affronterà Hugo Gaston nel primo turno dell’Atp 250 di Cordoba 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, il tennista azzurro andrà a caccia di una vittoria anche nel main draw. Sulla sua strada il francese, giocatore molto ostico ma contro cui Luciano potrà dire la sua. Secondo i bookmakers sarà proprio l’azzurro a partire favorito, sia per la superficie che per l’ottimo inizio di stagione (sfiorata la qualificazione a Melbourne).

Darderi e Gaston scenderanno in campo stanotte, lunedì 6 febbraio come 2°match a partire dalle 22:30 italiane. Sarà possibile seguire l’incontro su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che detiene i diritti di trasmissione dell’evento. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.