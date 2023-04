Sampdoria-Spezia prosegue di notte: tafferugli tra i tifosi, spezzini portati via in treno senza biglietto

Sampdoria-Spezia proseguita anche di notte. Sono stati infatti registrati tafferugli tra i tifosi dopo la partita, quando una cinquantina di supporter blucerchiati hanno attaccato gli autobus che trasportavano gli spezzini alla stazione Brignole. La polizia ha effettuato dei fermi. Successivamente, i funzionari delle Ferrovie non volevano far salire i tifosi dello Spezia sull’ultimo treno in quanto senza biglietto e su un convoglio senza posti in piedi, ma il Questore D’Anna ha intimato di fare uno strappo alla regola perché il rischio disordini se i tifosi ospiti fossero rimasti fino all’alba in stazione sarebbe stato molto alto.