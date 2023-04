Calcio femminile, Roma-Juventus: insulti e sputi dagli spalti, procura FIGC apre un’inchiesta

La Procura della federcalcio ha aperto un’indagine su quanto avvenuto al termine del match tra Roma e Juventus femminile. Secondo quanto apprende l’ANSA, l’inchiesta riguarda gli episodi accaduti ieri al ‘Tre Fontane’, dove un gruppo di tifosi avrebbe “riempito di sputi e insulti” Joe Montemurro, tecnico delle bianconere. “Il Procuratore Federale ha aperto questa mattina un’indagine per accertare eventuali condotte di rilevanza disciplinare sportiva”. E’ stata gia’ acquisita “la relazione degli ispettori presenti, oltre alle dichiarazioni” del dopo gara. “Nelle prossime ore sono previste le audizioni dei tesserati coinvolti nei fatti”.

“Che vergogna. A questo aggiungo i tanti insulti ricevuti dalle mie compagne dalla tifoseria dietro la panchina… Complimenti . Oltre a saper perdere bisogna anche saper vincere!!!”. “La violenza anche quando verbale va denunciata!!! Magari non la si riuscirà mai a combattere fino in fondo, ma stare zitta davanti a questo o ignorarlo mi farebbe solo sentire parte di questo schifo”, la considerazione della centrocampista juventina Martina Rosucci, che ieri era assente per infortunio.