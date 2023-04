MOVIOLA – Empoli-Inter, mano di Bellanova su cross di Parisi: niente rigore

Episodio da moviola, ma corretta la decisione dell’arbitro, in Empoli-Inter. Dopo un penalty chiesto da Correa, ma non c’è nulla, arriva il tocco di mano in area di Bellanova su un cross di Parisi. Marinelli non fischia e lascia continuare, la decisione è corretta perché il difensore nerazzurro prima tocca con una parte del corpo e poi sulle nocche, il braccio è comunque in posizione congrua e la distanza molto ravvicinata.