Sampdoria-Spezia 1-1, Stankovic: “Non voglio commentare la situazione che viviamo”

“Non voglio nemmeno commentare la situazione in cui viviamo, la conosciamo, cerchiamo di camminare a testa alta. Oggi è stato un vero derby, una partita tesa con grande fair play in campo, quando abbiamo potuto li abbiamo messi in difficoltà. È stata una partita aperta, ma quest’anno abbiamo perso 7 punti nei minuti finali. Ci sono tanti perché, ma non è il momento adatto: faccio i complimenti ai tifosi”. Queste le parole dell’allenatore della Sampdoria, Dejan Stankovic, dopo il pareggio nel derby contro lo Spezia che condanna ulteriormente i blucerchiati alla retrocessione ormai vicina: “Il lancio dei fumogeni? Il tifoso doriano ci tiene ai propri colori e alla propria dignità, insieme a loro si cammina a testa alta. Lavoro con lealtà e onestà, se arriva un “vaffa” dagli spalti rimane un caso isolato. Ai ragazzi ricordo sempre che a calcio si giocherà domani, dopodomani, sempre. Nelle difficoltà devi dimostrare di essere uomo, dico sempre di usare questa situazione per capire in che difficoltà abbiamo vissuto. A gennaio si sono aperte le porte del treno, chi voleva poteva scendere, ma chi è rimasto sa che deve farlo fino al 4 giugno”.