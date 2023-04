Liga 2022/2023: il Real Madrid vince ancora, Asensio e Militao piegano il Celta Vigo

Il Real Madrid vince in casa contro il Celta Vigo e provvisoriamente si porta a otto punti dal Barcellona, che però giocherà domani la sua partita della trentesima giornata della Liga 2022/2023. Le merengues giocano un buon calcio e spingono sull’acceleratore al momento giusto, vale a dire a fine primo tempo e a inizio ripresa. Decisivi i momenti appena precedenti e appena successivi all’intervallo, visto che la sblocca Asensio al 42′ e raddoppia Militao, segnando nell’altra porta, al 48′. Poca cosa oggi gli ospiti, che comunque si mantengono ben distanti dalla zona retrocessione, anche se mancano ancora otto partite e bisogna tenere alta la guardia.

I blancos giocano per preparare la Champions in cui sono attesi ancora una volta dalla super sfida contro il Manchester City per approdare in finale, serve non tirare i remi in barca in campionato perché comunque il Barcellona non è in gran forma e sta rallentando, anche se il distacco resta proibitivo e oggi scende a otto punti. Terzo successo su cinque partite per i blancos di Ancelotti, quarta partita a secco di vittorie invece per gli ospiti, la seconda sconfitta di fila dopo altrettanti pareggi.