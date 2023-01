Sampdoria-Napoli, gol di Osimhen: zampata perfetta su assist di Mario Rui (VIDEO)

di Giorgio Billone 37

In gol Victor Osimhen in Sampdoria-Napoli: zampata perfetta da parte dell’attaccante nigeriano, che sfrutta l’assist di Mario Rui sempre perfetto in questi palloni filtranti e pungenti. Dopo il rigore sbagliato da Politano, arriva dunque il vantaggio dei partenopei, che vogliono rispondere alla Juventus e soprattutto reagire al ko contro l’Inter. In alto ecco il video dello 0-1 al Ferraris di Genova.