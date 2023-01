Pattinaggio di velocità Allround, Europei 2023: nel femminile la spunta De Jong, nel maschile trionfa Roest con Ghiotto 4°

Si chiudono gli Europei 2023 di pattinaggio di velocità ad Hamar, Norvegia. Oggi sono andate in scena le ultime due gare Allround femminili e maschili.

Tra le donne, nei 1500 metri le olandesi De Jong e Groenewoud si mettono dietro la norvegese Wiklund. Laura Peveri quinta a 7 secondi dalla vetta. Nei 5000 metri domina Wiklund che chiude in 6:57.19. A seguire sempre De Jong e Groenewoud. Peveri male in 7ª posizione a 30 secondi dalla norvegese. Wiklund non riesce a vincere gli Europei 2023 solo per 4 secondi e mezzo fallendo il sorpasso su De Jong che si guadagna il gradino più alto del podio. Groenewoud chiude terza a 7:57 dalla vetta. Buon 5° posto finale per Laura Peveri.

Nel maschile Eitrem si mette dietro Roest nei 1500 metri, rispettivamente in 1:44.44 e 1:45.83. Il norvegese Kongshaug si prende il podio per due centesimi a discapito del belga Swings. L’azzurro Davide Ghiotto chiude sesto in 1:48.66. Nei 10000 metri un ottimo Ghiotto sfiora la vittoria e chiude in seconda posizione a 2 secondi netti da Roest, 12:58.09 per l’olandese. Chiude il podio il norvegese Eitrem. Nonostante il suo personal best nella lunga distanza, Eitrem resta dietro a Roest nella classifica generale di 4:38. L’olandese si guadagna il gradino più alto del podio seguito dal norvegese e da Swings, lontano 52 secondi dalla vetta. Quarto posto complessivo per Ghiotto, a 12 secondi dal podio.

La giornata si apre con i 1500 metri femminili Allround. Al comando le solite olandesi De Jong e Groenewoud che chiudono 1ª e 2ª separate da 27 centesimi, rispettivamente 1:55.39 e 1:55.66. Chiude il podio la norvegese Wiklund, in 1:56.29, che impedisce la tripletta olandese lasciandosi alle spalle Groot. Quinta l’azzurra Laura Peveri, che chiude in 2:02.27 a 7 secondi dalla vetta.

Successivamente si ritorna in pista per i 1500 metri maschili Allround. Il solito Eitrem si mette dietro Roest e il connazionale Kongshaug. Swings a due centesimi dal podio. Ghiotto chiude sesto in 1:48.66 a 4 secondi dalla vetta.

Le ultime due gare sono i 5000 metri femminili e i 10000 maschili. Nei 5000 femminili distacchi ampi con la norvegese Wiklund che vince in 6:57.19 davanti alle solite olandesi Groenewoud, De Jong e Groot, rispettivamente in 7:02.27, 7:05.23 e 7:11.52. L’italiana Laura Peveri non bene in 7:27.35 che le permette di piazzarsi in 7ª posizione.

Nei 10000 maschili Roest la spunta all’ultimo sull’azzurro Davide Ghiotto. Ottimo secondo posto per l’italiano che chiude in 13:00.09 a 2 secondi netti dall’olandese. Chiude il podio il norvegese Eitrem in 13:04.24, personal best per lui.