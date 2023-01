Sampdoria, maglia celebrativa per Vialli contro il Napoli

La Sampdoria indosserà una maglietta celebrativa in ricordo di Gianluca Vialli nelle fasi del riscaldamento che precederanno la sfida di domani contro il Napoli. Inoltre, a Marassi verrà proiettato un video in ricordo sia dell’ex attaccante scomparso ieri, sia di Sinisa Mihajlovic, deceduto qualche settimana prima, anch’egli dopo una lunga malattia. Sono inoltre attese sorprese in Gradinata Sud, cuore del tifo doriano, dove sarà reso un tributo speciale all’ex attaccante che portò la Samp sul tetto d’Italia con lo scudetto conquistato nel 1991.