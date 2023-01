Juventus-Udinese, Danilo fa esplodere lo Stadium: tap-in vincente su assist di Chiesa (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 19

Danilo fa esplodere l’Allianz Stadium. A pochi minuti dal novantesimo il difensore brasiliano realizza il gol che porta la Juventus in vantaggio nella sfida contro l’Udinese, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Grande azioni guidata dal neo-entrato Federico Chiesa, che va via sulla fascia sinistra e mette un perfetto cross per Danilo che, tutto solo davanti alla porta, deve soltanto spingere il pallone in fondo al sacco. Dopo la punizione vincente di mercoledì firmata da Milik contro la Cremonese, dunque, i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri trovano un altro prezioso gol nel finale di partita. Ecco il video della marcatura.