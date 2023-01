Atalanta, doppia seduta verso Bologna: Zapata pronto per la panchina, ok Demiral

L’Atalanta continua a lavorare verso la trasferta di Bologna in programma lunedì sera. Oggi doppia seduta di allenamento a Zingonia per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che pregusta buone notizie dall’infermeria. Dovrebbero infatti tornare tra i convocati Musso e Zapata, che oggi hanno svolto gran parte del lavoro in gruppo. Il colombiano dovrebbe quindi partire dalla panchina, con un attacco guidato da Lookman e Hojlund.

Verso l’addio invece Ruslan Malinovskyi, con l’ucraino sempre più vicino al Marsiglia per una cifra che si aggira intorno ai 13 milioni di euro. Sembra quindi agli sgoccioli la sua avventura a Bergamo dopo tre anni e mezzo. Per il resto anche Demiral, assente nel 2-2 contro lo Spezia per un fastidio al ginocchio, dovrebbe tornare al centro della difesa. A De Roon e Koopmeiners le chiavi del centrocampo per il match in casa dei felsinei.