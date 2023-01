Sampdoria, Lanna: ” Vorrei trofeo in memoria di Vialli insieme a Juventus, Chelsea e Cremonese”

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato della morte di Gianluca Vialli e della volontà di creare un torneo in suo ricordo: “Luca è stato un amico, compagno e fratello, sia da giocatore sia da uomo. Ci siamo sentiti spesso, ha sempre avuto la Sampdoria nel cuore e voleva sapere tutto sul club. Quando i tifosi lo osannarono alla presentazione del libro si emozionò, per lui fu uno dei momenti più belli di tutti tempi. Mancherà a tutti. Era uno dei leader della Samp creata da Mantovani, aveva sempre la battuta pronta. E’ stato sempre positivo, aveva equilibrio e lo trasmetteva alla squadra. Mi piacerebbe fare un trofeo con Chelsea, Juventus, Cremonese e Sampdoria in sua memoria, col ricavato che andrebbe in beneficienza“.