Bologna, out Arnautovic: riportato un trauma contusivo-distorsivo dell’avampiede destro

Continua la preparazione della prossima sfida di campionato per il Bologna, che attende lunedì l’Atalanta in casa. Seduta giornaliere iniziata con del lavoro tecnico-tatticoe una sessione video al pomeriggio. Terapie e differenziato per Musa Barrow, terapie per De Silvestri e Bonifazi, personalizzato per Zirkzee. Come riportato il sito ufficiale rossoblù invece, Arnautovic ha riportato in occasione della partita di mercoledì un trauma contusivo-distorsivo dell’avampiede destro: le sue condizioni saranno rivalutate fra 10 giorni circa.