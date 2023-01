Christillin su Vialli: “La Uefa penserà a fare qualche cosa per ricordarlo”

Evelina Christillin, membro aggiuntivo Uefa nel consiglio della Fifa, ha ricordato Gianluca Vialli nel giorno della sua morte: “Lo ricordiamo tutti con una nostalgia allegra. La Uefa sicuramente penserà a fare qualche cosa per ricordarlo. Bello e tragicamente profetico è stato quello striscione dei tifosi grigiorossi a Cremona di due giorni fa nella sfida contro la Juventus ‘Vialli segna per noi’. E’ una persona che con la sua storia e personalità ha tracciato un solco che non era solo sportivo”.