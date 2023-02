Premier League, sospeso l’addetto al VAR Brooks: due errori arbitrali nel fine settimana

Diversi problemi in Premier League dopo i diversi errori arbitrali a cui si è assistito in questo fine settimana. Come riportato da Sky Sports News, John Brooks è stato sostituito al VAR sia per Liverpool-Everton che per Arsenal-Manchester City dopo il gol annullato al Brighton contro il Crystal Palace. Le linee del fuorigioco non erano state tracciate bene e questo ha provocato l’ira della formazione di De Zerbi. Problemi però anche in Arsenal-Brentford, dove si è ripetuto lo stesso sbaglio a sfavore dei Gunners. Il capo degli arbitri Howard Webb ha poi convocato una riunione speciale degli ufficiali della Premier League, prendendo la decisione di sostituirlo.