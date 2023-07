Sampdoria, Ferrero in tribunale: se vince il ricorso, club non può pagare debiti. I tifosi fuori: “Bastardo”

L’ex patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, è a Genova per il ricorso d’urgenza presentato contro Radrizzani e Manfredi, i nuovi proprietari del club. Al Tribunale ligure si discute la richiesta dell’imprenditore romano, detentore del 49% delle quote, di impedire nuovi aumenti di capitale, chiedendo che sia riconosciuta l’illegittimità dell’operazione effettuata il 30 maggio scorso. Se il ricorso venisse accolto, sarebbero guai per il club blucerchiato: sarebbe impedito quell’aumento di capitale di 10 milioni che consentirebbe di pagare i creditori. Dal pomeriggio, presenti anche circa 300 tifosi che stanno manifestando contro Ferrero con uno striscione in romanesco: “A’ sape’ fa la scena quarcosa se ruspa, vero bastardo?”.