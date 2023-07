Roma, Ndicka: “Possiamo fare bene in campionato, Mourinho brava persona”

“La Roma è una grande squadra, l’anno scorso è andata vicina a vincere in Europa. Ha tutte le chance per far bene sia in Serie A che in Europa League. Conoscevo bene il campionato italiano e i giocatori romanisti, guardavo spesso le loro partite. Quindi quando mi hanno contattato, è stato un piacere accettare la proposta”. Così Evan Ndicka, neo acquisto giallorosso ha parlato a Dazn. L’ex difensore del Francoforte ha speso delle parole su Mourinho: “Mi ha dato l’impressione di essere una brava persona, molto empatica e sono sicuro che mi farà crescere tanto”. Ha parlato anche Bove, che è tornato sulla sconfitta ai rigori in finale di EUropa League con il Siviglia: “Sofferenza è il termine giusto perché se ripenso ad alcuni momenti mi vengono in mente sensazioni negative. Ma il calore che ci hanno mostrato i tifosi, ci hanno fatto sentire parte di una cosa che va oltre le sensazioni negative che puoi vivere durante quella partita“.