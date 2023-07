Wta Losanna 2023, fantastica rimonta di Cocciaretto: Naef ko in tre set e accesso al secondo turno

Fantastica Elisabetta Cocciaretto che, nel match valevole per il primo turno del torneo WTA 250 di Losanna 2023, supera in rimonta in tre set la padrona di casa Celine Naef mediante il punteggio di 3-6 7-6(1) 6-2 dopo aver annullato anche un match-point all’avversaria. Adesso la marchigiana dovrà affrontare al secondo turno l’argentina Julia Riera.

Dopo un avvio di partita abbastanza tranquillo al servizio per le due contendenti, l’elvetica piazza il break nel terzo game alla sua prima occasione, ma nel gioco successivo l’azzurra replica e ristabilisce la parità. Nel quinto game Naef ha un’altra palla break a disposizione, ma non riesce a concretizzarla. L’appuntamento con il break è soltanto rimandato poiché nel settimo gioco l’atleta di casa torna avanti di un break, per poi andare a chiudere sul 6-3 al secondo set-point sul servizio di Elisabetta.

Nel secondo parziale, dopo aver vinto il primo game, Naef conquista una palla break che viene cancellata dall’azzurra, ma poi sopraggiunge la pioggia che porta alla sospensione del match. Al ritorno in campo dopo circa un’ora di interruzione la svizzera ottiene il break ed indirizza l’intera contesta a proprio favore. Nel quarto game l’elvetica ha una palla break per ipotecare il successo, ma Cocciaretto è brava a sventarla restando in partita. L’azzurra rialza la testa nel settimo game, mettendo a referto il contro-break, ma successivamente perde il servizio e si ritrova ad un passo dal baratro essendo costretta ad annullare un match-point alla rivale. Elisabetta, alla terza palla break, ristabilisce la parità portando la contesa al tie-break, in cui domina con un 7-6(1): si va al terzo.

In apertura del terzo set Naef piazza immediatamente il break, ma Elisabetta si riscatta nel game successivo conquistando il contro-break alla terza chance. La marchigiana viaggia sulle ali dell’entusiasmo e nel quarto gioco passa per la prima volta in vantaggio nel match; in seguito strappa nuovamente il servizio alla rivale proiettandosi sul 5-1. Sul proprio turno di battuta Cocciaretto non sfrutta un match-point, ma poi si rifà alla grande in risposta capitalizzando la prima di altre tre occasioni, portando a casa la vittoria per 3-6 7-6(1) 6-2.