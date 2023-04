Sampdoria-Cremonese, Stankovic: “I ragazzi hanno dato tutto, sconfitta che non ci voleva”

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic, ha commentato ai microfoni di Dazn la pesante sconfitta in rimonta subita in casa dalla Cremonese: “I ragazzi hanno dato tutto. Non mi aspettavo un finale del genere dopo la partita che abbiamo giocato. In un momento mi sono arrivate quattro richieste di cambi negli ultimi dieci minuti. Non ci voleva questa sconfitta, non dobbiamo parlare di prestazione perché abbiamo giocato una buona gara. Il loro pareggio all’85’ è stata una brutta botta psicologica. In quel momento un pareggio o una sconfitta non cambiava niente per noi. Abbiamo pagato a caro prezzi dei piccoli errori che abbiamo commesso. Resterò con i ragazzi fino alla fine della stagione. Sarà difficile per i ragazzi ma troverò le parole giuste per convincerli a continuare, so che daranno tutto per questi colori”