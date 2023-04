I tifosi del Torino accolgono Andrea Belotti, in panchina nella sfida tra i granata e la Roma, con il dente avvelenato. L’ex è stato, infatti, salutato da diversi cori non ripetibili. La curva Maratona ha, inoltre, esposto uno striscione nei confronti di Belotti: “Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare”.