Udinese-Monza 2-2, Beto: “Contento per gol, ma solo se serve alla squadra”

Beto ha parlato nel post-partita di Udinese-Monza 2-2, match che ha visto l’attaccante dei friulani trasformare il rigore del definitivo pareggio contro i brianzoli. “Mi alleno ogni settimana sui rigori, sono andato a calciare tranquillo e senza pressione – ha spiegato Beto – Era importante non perdere, ma sicuramente non possiamo essere contenti della prestazione. Almeno il gol è servito a alla squadra, ho raggiunto la doppia cifra e sono contento ma voglio fare di più. Voglio che i miei gol facciano vincere la squadra, altrimenti servono a poco.” Anche Beto fatica a capire cosa sia successo dopo l’1-1: “C’è stato un calo, il calcio va così ma non ho capito cosa sia successo”.