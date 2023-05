MOVIOLA – Milan-Sampdoria, rigore conquistato da Leao: il primo in casa negli ultimi nove mesi

Episodio da moviola in Milan-Sampdoria con il rigore concesso a Rafael Leao atterrato nettamente da Gunter. Si tratta di un penalty solare subito visto da Fourneau, che ammonisce il difensore dei blucerchiati perché non c’è più la tripla sanzione in area. Dato statistico, riportato dal giornalista Giuseppe Pastore: si tratta del primo rigore assegnato ai rossoneri al Meazza a distanza di nove mesi dall’ultimo, contro l’Udinese alla prima giornata.