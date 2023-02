Sampdoria, in arrivo l’ex Real Jesé Rodriguez: manca soltanto la firma

Nonostante la sessione invernale di calciomercato si sia conclusa da più di una settimana, la Sampdoria è pronta a mettere a segno un nuovo colpo. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, i blucerchiati hanno chiuso per l’ex Real Madrid e Paris Saint-Germain, Jesé Rodriguez, che dalle Canarie sarebbe già sbarcato a Genova per sostenere le visite mediche di rito ed apporre la propria firma sul contratto. Nelle ultime ore il club genovese e l’entourage del calciatore hanno raggiunto un accordo fino al termine della stagione e, a questo punto, manca soltanto l’ufficialità. Qualche settimana fa Jesé ha lasciato il club turco Ankaraguçu, con il quale ha rescisso il contratto dopo una serie di irregolarità da parte del club che hanno fatto prendere la porta d’uscita allo spagnolo.