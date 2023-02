Caso Dani Alves, parla l’ex moglie: “Non lo farebbe mai, non disonerebbe mai una donna”

Dinorah Santana, ex moglie e agente di Dani Alves, ha parlato delle accuse di stupro afflitte al giocatore, attualmente in carcere: “Non sarebbe in grado di fare una cosa del genere. Non è in grado di disonorare una donna. Lo conosco comunque da 22 anni. Tutti intorno a Dani, dalla sua donna delle pulizie in Brasile, ai suoi amici a Barcellona, sanno chi è e che non sarebbe capace di cose del genere. La situazione è estremamente dolorosa”.