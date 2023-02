Coppa di Grecia, Lamia-Paok rinviata per neve: ecco cosa succede con le scommesse

La partita valida per la Coppa di Grecia tra Lamia e Paok è stata rinviata a causa di una forte nevicata che ha reso impraticabile il campo di gioco. Le due società sono in attesa di conoscere la nuova data per questa partita. Cosa accade con le scommesse? Se la partita dovesse essere recuperata nelle prossime 48-72 ore la quota resterebbe valida per tutte le scommesse, mentre se dovesse essere recuperata tre giorni dopo la data inizialmente programmata, verrebbe annullata da tutte le giocate.