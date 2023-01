Snowboard, squadra di Coppa del Mondo convocata a Passo San Pellegrino: Moioli torna in gruppo

Cesare Pisoni, direttore tecnico delle nazionali italiane di snowboard, ha convocato la squadra di Coppa del Mondo al Passo San Pellegrino, con l’obiettivo di allenarsi insieme fino a venerdì 13 gennaio. Tra gli uomini, ci sono Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Michele Godino e Matteo Menconi. Per quanto concerne il femminile, si registra l’atteso ritorno di Michela Moioli, pronta a rientrare in pista dopo aver saltato le prime gare della stagione: con lei, Francesca Gallina, Sofia Belingheri e Caterina Carpano. Gli allenamenti saranno diretti dai tecnici Luca Pozzolini, Daniele Compagnoni e Luca Martorelli. Le prossime gare sono in programma, dal 27 al 28 gennaio, a Cortina d’Ampezzo. Per la Coppa Europa di Snowboardcross, invece, sono nove i convocati: Luca Abbati, Devin Castello, Matteo Rezzoli, Federico Podda, Niccolò Colturi, Jamie Lee Castello, Filippo Ferrari, Marika Savoldelli e Sofia Groblechner.