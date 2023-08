Samardzic-Inter, il papà del serbo a Sportitalia: “Hanno trattato l’affare con Pimenta, ma lei non c’entrava nulla”

Sono passati alcuni giorni dall’interruzione della trattativa che avrebbe portato Lazar Samardzic all’Inter e ai microfoni di Sportitalia.com parla il papà del centrocampista dell’Udinese. “L’Inter ha fatto la trattativa e ha chiuso l’affare con una persona che non aveva il permesso di farlo”, tuona riferendosi a Rafaela Pimenta. “Io l’ho vista una volta sola nella mia vita. Non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e Inter: poi ci siamo trovati lei in mezzo, che voleva chiudere l’affare senza il nostro permesso – aggiunge il padre del calciator serbo -. Quindi quando ho ricevuto la bozza di contratto dall’Inter e abbiamo visto che c’era lei come intermediaria e rappresentante di Lazar, abbiamo chiesto che questo fosse cambiato. Abbiamo chiesto di parlare direttamente con l’Inter, di avere un incontro con loro e di cambiare questo aspetto: ma loro ovviamente non hanno voluto più fare l’operazione così, senza di lei, sostenevano che l’agente di Lazar fosse lei”.

LA RISPOSTA DI PIMENTA

Quindi, secondo Samardzic senior, nessuna questione relativa a commissioni: “Non abbiamo mai parlato di soldi con l’Inter. Non abbiamo mai contrattato su nulla, non abbiamo avuto l’opportunità perché nel momento in cui ho spiegato che la Pimenta non era l’agente, automaticamente per l’Inter era già tutto chiuso e non erano più interessati”.