Logan Paul lascia la sala durante Oppenheimer: “Non succede niente, solo gente che parla”

L’ultimo film di Christopher Nolan ‘Oppenheimer’ sta dominando il box office, ma lo youtuber e stella della WWE, Logan Paul prorio non è riuscito a farselo piacere. Durante una delle puntate del suo podcast, Paul ha rivelato di aver abbandonato la sala durante la proiezione del film, spiegando le ragioni: “Non sapevo cosa stessero cercando di fare. Tutti parlano. È solo un’ora e mezza, 90 minuti, di gente che parla, solo parlare, parlare”, si è lamentato. Il film biografico, basato sul libro “American Prometheus”, vede Cillian Murphy nei panni di Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica, e ha un cast di supporto stellare, tra cui Robert Downey Jr, Florence Pugh, Josh Hartnett e Matt Damon. “Non succede niente”, la critica di Logan Paul, che ha attirato una valanga di sfottò e rimproveri sui social per un commento giudicato superficiale. Paul ha aggiunto di aver avuto problemi simili nel godersi un altro film di Nolan, Interstellar (2014), prima di cambiare idea in seguito: “Ora è uno dei miei film preferiti”, dice lo youtuber, che il prossimo 14 ottobre sarà sul ring per sfidare Dillon Danis in un’esibizione di boxe, a due anni di distanza dal match contro la leggenda Floyd Mayweather.