Caso Samardzic, Pimenta replica al padre: “Ha avanzato richieste che non condividevo”

Nonostante la trattativa con l’Inter sia definitivamente saltata da ormai una settimana, nell’attuale sessione di calciomercato continua a tenere banco la questione legata a Lazar Samardzic. Quello del centrocampista dell’Udinese è sicuramente uno dei casi più controversi della storia del mercato e nella giornata odierna si è arricchito di un nuovo capitolo con le dichiarazioni del padre del ragazzo, che ha negato qualsiasi tipo di rapporto con Rafaela Pimenta nella gestione della trattativa.

La replica dell’agente non si è fatta attendere ed ha fornito la propria versione dei fatti: “Sono dispiaciuta dal fatto che il padre di Samardzic abbia giustificato delle sue scelte con argomentazioni sbagliate. A parlare sono i fatti, poiché ci sono stati incontri con lui e la moglie insieme a Kolarov nel mio ufficio a Montecarlo, tante chiamate fatte insieme ai diversi club, sua richiesta rivolta all’Udinese di parlare direttamente con me. Poi abbiamo nella sede dell’Inter ed abbiamo brindato a Milano per il buon esito dell’affare, abbiamo organizzato le visite mediche attraverso una videochiamata con il figlio. Dopo questo il padre ha avanzato delle richieste che io non condividevo nella sostanza e nella forma e in quel momento ho deciso di farmi da parte“.