Manchester United, Ratcliffe: “Ci vorrà del tempo e pazienza per portare al successo”

Il Manchester United sta attraversando un periodo difficile con i risultati che tardano ad arrivare e con la posizione di Erik ten Hag che non è poi così solida come nel recente passato. A parlare del delicato momento dei Red Devils è stato Sir Jim Ratcliffe, da poco entrato in società, avendo acquistato il 25% nel club dell’Old Trafford per circa 1,3 miliardi di dollari (1,03 miliardi di sterline).

Queste le sue parole: “Credo che possiamo portare il successo sportivo sul campo per completare l’indubbio successo commerciale di cui il club ha goduto. Sei ambizioso per il Manchester United e lo siamo anche noi. Non ci sono garanzie nello sport, e il cambiamento può inevitabilmente richiedere tempo, ma siamo in esso a lungo termine e insieme vogliamo aiutare a riportare il Manchester United a dove appartiene il club, al vertice del calcio inglese, europeo e mondiale. Mi prenderò questa responsabilità sul serio“.