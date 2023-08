Salisburgo-Inter, inizio difficile per Sommer: in due minuti rigore ed errore sul gol di Konate

Un inizio difficile per Yann Sommer nell’amichevole dell’Inter contro il Salisburgo, ma di certo i suoi nuovi compagni di squadra non lo hanno aiutato. Nei primi sei minuti infatti l’Inter ha approcciato malissimo alla gara contro Solet e compagni. Di fatto due errori di impostazione costringono l’ex estremo difensore del Bayern Monaco a tentare il tutto per tutto per salvare il risultato. Poche colpe al 5′: dopo una palla persa a centrocampo, Konate, scattato in profondità, ha saltato Sommer nel tu per tu e ha conquistato il rigore. L’attaccante subito dopo però dagli undici metri ha calciato alto.

Ben più grave la sbavatura che un minuto il portiere interista commette: dopo un retropassaggio pericoloso di un compagno, il portiere indovina i tempi dell’uscita palla al piede fuori area, ma allo stesso tempo non riesce ad allontanare la sfera che è preda di Konate. Quest’ultimo stavolta da posizione defilata non sbaglia. Il vantaggio del Salisburgo però dura pochissimo. Al 9′ infatti Dimarco con un cross dalla sinistra propizia l’autorete di Pavlovic. La sagra degli errori in un avvio di gioco da dimenticare per entrambe è completa.