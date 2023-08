Arab Club Champions Cup, Al-Nassr in finale: decide un rigore di Ronaldo

L’Al-Nassr vola in finale dell’Arab Club Champions Cup. Nella semifinale contro gli iracheni dell’Al-Shorta per 1-0 e a decidere è il solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese si vede annullare un gol nel primo tempo dal Var per un fuorigioco millimetrico, flirta con il gol e al 75′ si incarica della trasformazione del calcio di rigore procurato da Sadio Mané. L’Al-Nassr si giocherà il titolo il prossimo 12 agosto contro l’Al-Hilal di Milinkovic-Savic o l’Al-Shabab.