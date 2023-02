Salernitana, ufficiale: Nicola esonerato, al suo posto Paulo Sousa

Davide Nicola non è più l’allenatore della Salernitana. Il club campano ha annunciato ufficialmente l’esonero del tecnico piemontese, arrivato dopo la brutta sconfitta subita in casa del Verona. Per Nicola di tratta del secondo esonero nel giro di circa un mese, il primo era arrivato dopo il pesante 8-2 con l’Atalanta ma era poi stato immediatamente revocato. Al suo posto il presidente Iervolino ha scelto Paulo Sousa, tecnico di grande esperienza internazionale che ha sposato il progetto proposto dalla società granata.

LE PAROLE DI DE SANCTIS

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola – si legge nella nota – Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.