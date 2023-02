De Bruyne, Grealish e Haaland: il City batte l’Arsenal 3-1, Guardiola riapre la Premier League

Il maestro Guardiola batte l’alunno Arteta e riapre totalmente la Premier League 2022/2023. All’Emirates va in scena Arsenal-Manchester City, recupero valevole per la dodicesima giornata della Premier League 2022/2023. Una partita intensa, nervosa a tratti, ma alla fine decidono i campioni di Guardiola: al 24′ De Bruyne porta in vantaggio gli ospiti, l’Arsenal pareggia a fine primo tempo grazie al calcio di rigore di Saka. Nella ripresa prima Grealish e poi Haaland indirizzano il risultato per il definitivo 3-1. Le due squadre adesso sono appaiate a 51 punti ma i Gunners hanno ancora una partita in meno.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

PRIMO TEMPO – L’inizio di partita è molto bloccato con entrambe le squadre che studiano il rispettivo avversario. Atmosfera elettrica, tanti falli e gioco spezzettato per un match con tantissima tensione in campo. La prima palla gol dell’incontro ce l’ha Nketiah che di testa non riesce a centrare la porta e mette la palla fuori. Al ventiquattresimo minuto si sblocca la partita: Tomiyasu sbaglia il retropassaggio e regala palla a De Bruyne, il fuoriclasse belga con un fantastico tocco sotto batte Ramsdale in uscita e fa 0-1. L’Arsenal però non molla, crea qualche altra palla per pareggiare ed al minuto quaranta c’è l’altro grande episodio della partita: Nketiah tira, poi viene travolto da Ederson e l’arbitro Taylor fischia calcio di rigore non ammonendo il portiere (sarebbe stato il secondo giallo). Dal dischetto Saka è glaciale, spiazza l’estremo difensore, e fa 1-1.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la partita si infiamma: prima scintille tra De Bruyne e Arteta, poi tanti falli e diversi cartellini gialli. Haaland scappa via, Gabriel lo atterra e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Il fallo è netto ma l’ex attaccante del Borussia Dortmund è partito in posizione di fuorigioco, quindi il Var interviene e toglie il penalty. Il Manchester City preme ed ha due grandi occasioni per passare in vantaggio, ma la difesa dell’Arsenal si salva in qualche modo. La difesa dei Gunners cade nuovamente al 72′: bella azione dei ragazzi di Guardiola con Gundogan che mette in porta Grealish, il tiro del giocatore inglese viene deviato e finisce in porta. L’Arsenal ci crede ancora, ha anche un’occasione con Xhaka ma all’ottantaduesimo minuto ci pensa Erling Haaland a mettere il punto esclamativo sulla partita: l’attaccante norvegese riceve da De Bruyne e in un attimo si coordina alla perfezione e fa 1-3.