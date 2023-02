Wta Doha 2023 i risultati di giornata: Gauff ai quarti, Swiatek già in semifinale

Il torneo Wta 500 di Doha ha visto completarsi quest’oggi il quadro degli ottavi di finale, con molte conferme dalle giocatrici favorite per la vittoria finale. In primo luogo la Bencic ha battuto in tre set, 1-6 7-6 6-4, la bielorussa Azarenka. La svizzera tuttavia non giocherà il suo quarto di finale con la Swiatek, per via di un problema fisico che l’ha costretta al ritiro dal torneo. Proprio la polacca appena nominata ha invece battutola statunitense Collins in due set, 6-0 6-1.

Successivamente la Gauff ha avuto la meglio su Kvitova in due set, 6-3 7-6, così come la Kudermetova, 6-2 7-5, contro la statunitense Kenin. Vittoria poi per la Pegula sulla Ostapenko in tre set, 6-2 2-6 7-5, e per la Sakkari in due set contro la Alexandrova, 6-3 6-2. Ottimo successo per la brasiliana Haddad Maia con la Kasaktina in due set, 6-3 7-6, e infine per la francese Garcia contro la ceca Muchova, 6-3 5-7 6-4.