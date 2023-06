Salernitana, ufficiale il riscatto di Boulaye Dia

Come ampiamente prevedibile, la Salernitana ha ufficialmente riscattato l’attaccante Boulaye Dia dal Villarreal. Lo comunica il club spagnolo, ormai ex proprietario del cartellino del calciatore, in una nota sul proprio sito ufficiale, ringraziandolo “per la sua professionalità e impegno durante il suo periodo al Villarreal, con cui ha giocato 35 partite segnando sette reti”. Nell’ultima stagione con la maglia granata Dia, autentico trascinatore della squadra prima con Nicola e poi con Sousa, ha messo a segno 16 reti in 33 gare di campionato.