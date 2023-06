Calciomercato, l’Al-Nassr abbassa l’offerta per Brozovic: trattativa in stand-by

Nuovi colpi di scena nella trattativa per Marcelo Brozovic tra l’Inter e la squadra saudita dell’Al-Nassr in questa sessione di calciomercato. Dopo i primi tentennamenti del calciatore croato, che ieri aveva accettato un ingaggio di 100 milioni in tre anni, ora i problemi sembrano arrivare dall’accordo tra le due società. Il club arabo pare aver abbassato l’offerta alla società interista, passando da 23 a circa 13 milioni di euro più bonus. L’Inter ha così bloccato l’operazione, che ora rimane in stand-by, in attesa di nuovi contatti tra le parti.