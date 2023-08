Roma, prosegue la trattativa Lukaku: Pinto e Ryan Friedkin ancora a Londra

La Roma prova a ritrovare il sorriso dopo la sconfitta di Verona. Il general manager Tiago Pinto e il vicepresidente Ryan Friedkin sono rimasti a Londra per portare avanti la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku. Oggi sono previsti altri colloqui tra le due dirigenze con il fine di limare le distanze tra domanda e offerta. La formula impostata è quella del prestito secco oneroso con l’accordo sulle cifre che si sta trovando intorno agli 8 milioni. Resta poi il nodo ingaggio perché Big Rom guadagna quasi 11 milioni e la Roma può arrivare a spenderne 7. Il Chelsea non vorrebbe contribuire allo stipendio del giocatore e per questo si sta cercando anche una soluzione con Lukaku stesso. L’ansia dei tifosi tra social e radio è evidente. L’hashtag #Lukaku è ormai in tendenza da giorni e nelle emittenti romane non si parla d’altro.