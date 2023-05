Psg, Galtier: “Donnarumma deve essere più esigente”

“Donnarumma è soprattutto un grande professionista e sta migliorando nella lettura del gioco. Lo vedo più deciso nel leggere le traiettorie. È un grande punto di forza, occupa tanto spazio, ha grandi riflessi e fa parate decisive. Sta iniziando a dirigere la sua difesa ma ha bisogno di essere ancora più aggressivo“. Lo ha detto Christophe Galtier in merito al momento del portiere italiano. Per il tecnico parigino l’ex portiere del Milan “deve essere più esigente con sé stesso, ma anche con i compagni, per diventare uno dei migliori portieri del mondo”. Trentacinque gol subiti in trentacinque partite per Donnarumma che in questa stagione è diventato il titolare dei pali dopo l’addio di Keylor Navas.